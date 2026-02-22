Papa León XIV dice que la paz en Ucrania es una necesidad urgente e impostergable

Ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro durante el primer domingo de Cuaresma, el Papa León XIV elevó una sentida oración por Ucrania al cumplirse cuatro años del inicio del conflicto bélico.

El sumo pontífice describió la situación en el país del este europeo como "una herida infligida a toda la familia humana", que deja "muerte, devastación y una estela de dolor que marca a generaciones".

Llamado urgente a diálogo y al alto el fuego

Al concluir la oración mariana del Ángelus, el Santo Padre renovó con fuerza su exhortación a detener las hostilidades. "Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz", manifestó León XIV, quien calificó la paz como "una necesidad urgente que no puede posponerse".

Oración por víctimas y por los que sufren

Antes de invitar a los fieles a unirse en oración, el Papa recordó al "martirizado pueblo ucraniano" y a todos los que sufren a causa de conflictos en el mundo. "La paz debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables", subrayó el pontífice, quien pidió por "todas las vidas y familias destrozadas" y por "cuánto sufrimiento indecible" ha dejado la guerra en estos cuatro años.