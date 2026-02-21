Donald Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril: Va a ser algo salvaje dijo el mandatario

El presidente Donald Trump realizará un viaje oficial a China del 31 de marzo al 2 de abril, donde se reunirá con su homologo Xi Jinping, informó la Casa Blanca. Esta es la primera visita del mandatario estadounidense al gigante asiático en su segundo mandato.

"Voy a ir a China en abril, va a ser algo salvaje”, dijo Donald Trump muy animado. La visita se anuncia luego que la justicia de Estados Unidos anulara parcialmente los aranceles impuestos, volviendo a poner la medida económica en debate.

BIENES CHINOS

Los aranceles crearon tensión entre Estados Unidos y China desde que en abril de 2025 Donald Trump anunció tasas por encima del 100% sobre ciertos bienes chinos y amenazó con otras más drásticas para otros productos.

El enfrentamiento se frenó con un acuerdo en mayo de 2025, una tregua que se amplió a un año, cuando China levantó las restricciones a comerciar con minerales de tierras raras y Estados Unidos redujo parte de sus aranceles.