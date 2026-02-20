La Sagrada Familia culmina su torre central y se convierte en la iglesia más alta del mundo

La Sagrada Familia de Barcelona alcanzó un nuevo hito en su prolongado proceso de construcción al culminar la estructura principal de la torre dedicada a Jesucristo, la más alta del conjunto. Con 172,5 metros de altura, el templo diseñado por Antoni Gaudí se consolida como la iglesia cristiana más alta del mundo y redefine el perfil urbano de Barcelona. La obra, iniciada en 1882, avanza hacia su etapa final tras más de 140 años de trabajos ininterrumpidos, con el objetivo de concluir en torno al centenario de la muerte del arquitecto catalán.

Este avance marca un punto decisivo para uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos del planeta. A diferencia de otras grandes catedrales europeas, la basílica se financia principalmente con los ingresos obtenidos por la venta de entradas y donaciones privadas, sin depender del presupuesto estatal. Antes de la pandemia, el templo superaba los cuatro millones de visitantes anuales, lo que lo convierte en el monumento de pago más visitado de España y en un motor clave para la economía turística local.

Sagrada Familia: la iglesia más alta del mundo avanza hacia su culminación

El complejo contará con 18 torres cuando esté finalizado: doce en honor a los apóstoles, cuatro dedicadas a los evangelistas, una a la Virgen María y la central a Jesucristo. Su diseño combina soluciones estructurales innovadoras —como las columnas ramificadas y las formas catenarias desarrolladas por Gaudí— con tecnología contemporánea. La basílica forma parte del conjunto “Obras de Antoni Gaudí” inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fue consagrada como basílica menor en 2010 por el papa Benedicto XVI.

Más allá de sus récords arquitectónicos, el templo también integra expresiones de fe de distintas partes del mundo. Entre sus vitrales figura una representación del Señor de los Milagros, devoción de profundo arraigo en el Perú, lo que refuerza su carácter universal. Con este nuevo avance constructivo, la Sagrada Familia se aproxima a la culminación de una obra que ha atravesado guerras, crisis económicas y una pandemia, consolidándose como uno de los referentes contemporáneos de la arquitectura religiosa.