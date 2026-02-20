Actor de ‘Euphoria’ y ‘Anatomía de Grey’ fallece tras luchar contra la ELA a los 53 años

El actor Eric Dane, reconocido por sus papeles en televisión y cine, falleció a los 53 años tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que había revelado públicamente el año pasado. Su muerte ha generado conmoción en la industria audiovisual, donde era considerado una figura influyente por sus interpretaciones en series de gran impacto internacional.

Rostro emblemático de la televisión reciente

Dane alcanzó una nueva etapa de reconocimiento con su papel como Cal Jacobs en Euphoria, la serie creada por Sam Levinson, quien expresó su tristeza por la pérdida y destacó que trabajar con el actor fue un honor. Desde HBO Max también lamentaron su fallecimiento y recordaron el talento que mostró durante las tres temporadas en las que participó en la producción.

Antes de este proyecto, el intérprete había logrado enorme popularidad con su personaje del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, que lo convirtió en uno de los rostros más recordados del drama médico. Su trayectoria también incluyó participaciones en otras series hospitalarias y una carrera en cine con producciones comerciales y de distintos géneros.

Activismo por la ELA y últimos proyectos

En los últimos meses, Dane combinó su trabajo actoral con su compromiso para dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica, colaborando con organizaciones dedicadas a la investigación y apoyo a pacientes. En entrevistas, había expresado su deseo de ayudar a otros afectados por la enfermedad y de seguir aportando mientras pudiera.

El actor continuó vinculado al mundo audiovisual hasta el último año, cuando se incorporó a una serie de Amazon Prime interpretando a un agente especial. Su figura sigue presente en producciones televisivas recientes y en los mensajes de despedida de colegas y seguidores que resaltan su talento y su aporte a la televisión contemporánea.