Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará a diversas agencias gubernamentales recopilar y liberar archivos relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre, una decisión que vuelve a colocar el tema en el centro del debate público internacional.

Casa Blanca impulsa apertura de archivos sobre ovnis

A través de su cuenta en Truth Social, Trump explicó que la instrucción alcanzará al Departamento de Guerra y otras entidades federales con el objetivo de identificar documentos que durante décadas permanecieron bajo reserva. Según el mandatario, se trata de asuntos “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes” cuya divulgación permitiría aclarar dudas históricas sobre los llamados objetos voladores no identificados.

La medida busca transparentar información que ha alimentado teorías y especulaciones en Estados Unidos y el mundo sobre la existencia de vida extraterrestre y fenómenos aéreos inexplicables. Trump señaló que, aunque desconoce si los extraterrestres son reales, considera necesario que el Gobierno haga públicos los registros oficiales existentes.

Declaraciones de Obama reactivan la polémica

El anuncio se produce luego de que el expresidente Barack Obama respondiera en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen preguntas sobre vida extraterrestre. Durante la entrevista, Obama afirmó que no vio pruebas de contacto con alienígenas durante su mandato, aunque reconoció que el universo es tan vasto que podría existir vida más allá de la Tierra.

Trump criticó esas palabras y sostuvo que el exmandatario “dio información clasificada” y cometió un error al referirse al tema públicamente. El interés por la transparencia en estos asuntos tiene antecedentes: en 2013 la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada en los años cincuenta para pruebas del avión espía U-2, un hecho que alimentó el misterio sobre proyectos secretos del Gobierno estadounidense.