Una investigación policial en Corea del Sur ha tomado un giro inesperado luego de que el historial de consultas en ChatGPT de una mujer de 21 años fuera incorporado como evidencia en un caso que ya suma dos víctimas mortales. Las autoridades del distrito capitalino de Gangbuk sostienen que las preguntas realizadas al chatbot sobre mezclas de sedantes con alcohol evidenciarían planificación previa.

Consultas a ChatGPT cambian el rumbo de la investigación

Los hechos se remontan a diciembre del año pasado, cuando la joven identificada como Kim fue acusada de intoxicar a tres hombres de aproximadamente veinte años en distintos moteles. Dos de ellos murieron el 28 de enero y el 9 de febrero. Inicialmente, la sospechosa aseguró que solo pretendía que las víctimas “durmieran tras una discusión”, pero la investigación detectó que, tras el primer incidente, duplicó la dosis administrada en los casos posteriores.

El análisis forense de su teléfono reveló que la joven consultó reiteradamente a ChatGPT sobre los efectos de combinar pastillas para dormir con alcohol antes de los presuntos crímenes. Entre las preguntas registradas figuran:

- ‘¿Qué pasa si se toman pastillas para dormir con alcohol?’

- ‘¿Qué cantidad es peligrosa?’

- ‘¿Puede causar la muerte?’

Según los investigadores, el chatbot advirtió que esa mezcla podía resultar mortal, lo que no detuvo a la sospechosa.

Policía sostiene que hubo premeditación en los asesinatos

La evidencia digital llevó a la policía a reclasificar el caso de “muerte por lesiones” a “homicidio”, al considerar que existió intención previa. Para los investigadores, el uso de inteligencia artificial como fuente de información refuerza la hipótesis de que la mujer buscó deliberadamente métodos para causar la muerte.

Las nuevas pruebas ya fueron remitidas a la fiscalía junto con un informe policial y una evaluación psicológica de la sospechosa. Estos elementos serán determinantes para definir la acusación final en un caso que ha generado debate internacional sobre el papel de la inteligencia artificial en investigaciones criminales.