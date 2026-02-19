Punch, el macaco bebé que se aferra a un peluche tras ser rechazado por su madre y maltratado por otros monos

Un pequeño macaco japonés llamado Punch se ha convertido en protagonista de una historia que ha dado la vuelta al mundo. El animal nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, pero fue abandonado por su madre poco después de su nacimiento. Ante esa situación, el equipo del recinto asumió su crianza de manera manual para garantizar su supervivencia.

Desde entonces, Punch ha sido alimentado con biberón y cuidado por los trabajadores del zoológico. Para brindarle contención emocional, los cuidadores le entregaron un peluche con forma de orangután, objeto que el pequeño mono abraza y transporta constantemente. Las imágenes del macaco aferrado a su juguete comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se viralizaron, generando reacciones de ternura en distintos países.

Un proceso de integración marcado por tensiones

Semanas después, el zoológico inició el proceso de socialización con otros macacos del grupo. Sin embargo, la adaptación no ha sido sencilla. En algunos registros difundidos en internet se observa cómo ejemplares mayores lo empujan o lo apartan cuando intenta interactuar. Tras esos episodios, Punch vuelve a buscar refugio en su peluche, comportamiento que ha reforzado la atención mediática sobre su caso.

Los responsables del recinto han señalado que este tipo de interacciones forman parte de la dinámica natural en la integración de crías criadas artificialmente. Mientras continúa el proceso de adaptación, la historia de Punch —marcada por el abandono materno, la crianza asistida y su apego al peluche— se mantiene como una de las curiosidades animales más comentadas en medios internacionales y plataformas digitales.