Alineación de planetas: seis mundos se verán juntos en un evento que no se repetirá hasta 2040

El cielo de febrero ofrecerá un espectáculo poco común para los amantes de la astronomía y el público general. Seis planetas del sistema solar coincidirán en una misma región del firmamento en lo que se conoce como desfile planetario, un fenómeno visual que no volverá a repetirse con estas condiciones hasta el año 2040.

Desfile planetario visible al anochecer

La fecha central del evento será el 28 de febrero de 2026, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno aparecerán concentrados en el cielo vespertino poco después de la puesta del Sol. Aunque no se trata de una alineación perfecta en el espacio, la coincidencia visual permitirá observar varios planetas al mismo tiempo, algo que ocurre con poca frecuencia.

Cuatro de estos planetas —Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio— podrán verse sin ayuda óptica en muchas regiones del mundo, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio debido a su menor brillo. La visibilidad temprana en la noche convierte al fenómeno en una oportunidad accesible para observadores aficionados y experimentados.

Qué hace especial este fenómeno astronómico

El desfile planetario de 2026 destaca por la combinación de varios factores poco habituales. La coincidencia de seis planetas visibles tras el atardecer exige una configuración precisa de sus órbitas, lo que explica que este tipo de eventos se produzca solo en contadas ocasiones.

- El momento ideal de observación comenzará aproximadamente una hora después de la puesta del Sol.

- Un horizonte despejado hacia el oeste facilitará ubicar a Mercurio y Venus.

- Júpiter brillará alto en el cielo, mientras Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos.

Además de su impacto visual, el fenómeno ofrece una oportunidad pedagógica para comprender la estructura del sistema solar y la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol. La coincidencia de estos mundos en el firmamento permitirá a miles de personas observar directamente la dinámica planetaria, recordando que incluso los fenómenos más complejos pueden convertirse en un espectáculo accesible cuando las condiciones celestes coinciden.