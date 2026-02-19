Internacionales

Chile: al menos cuatro muertos y 10 heridos deja la explosión de un camión que transportaba gas

El chofer del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio y la posterior detonación.

Esta mañana, la explosión de un camión que transportaba gas deja hasta el momento 4 muertos y 10 heridos. El estallido provocó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago, la capital de Chile.

Según primeros informes, el chofer intempestivamente perdió el control del camión cerca de la periférica localidad de Renca del Sur e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio y la posterior detonación.

CAUSAS DE LA TRAGEDIA

"Tenemos 4 fallecidos y 10 heridos, varios de ellos están graves", informó el delegado presidencial Gonzalo Duarte, tras visitar el nosocomio donde están internados los heridos. Se desconocen las causas de la tragedia.

Por su parte el general de la policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a varios autos que estaban en un recinto colindante”, las unidades terminaron convertidas en chatarra, los dueños  exigen una indemnización.


