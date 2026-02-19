Muerte de Kurt Cobain vuelve a la polémica: exoficial asegura que no fue suicidio

Más de tres décadas después de la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, el caso vuelve a generar polémica. Un oficial retirado del Departamento de Policía de Seattle aseguró que la investigación fue mal manejada y que las evidencias no coinciden con la conclusión oficial de suicidio.

Exoficial cuestiona la investigación sobre Kurt Cobain

Neil Low, excapitán del Departamento de Policía de Seattle, afirmó que la muerte del músico en 1994 pudo tratarse de un homicidio. El exagente, quien revisó el expediente en 2005 por encargo de sus superiores, declaró que la evidencia física del caso “no cuadra” con la versión oficial y sostuvo que la investigación se vio afectada por errores humanos y suposiciones prematuras.

Según Low, desde el inicio del caso se difundió públicamente la hipótesis del suicidio, lo que pudo influir en el rumbo de la investigación. A su juicio, los investigadores deben evitar conclusiones tempranas y seguir estándares estrictos, ya que esas interpretaciones pueden condicionar la forma en que se analizan las pruebas.

La versión oficial y las nuevas dudas forenses

La investigación oficial determinó que Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994 a los 27 años por una herida de escopeta en la cabeza, y el forense del condado concluyó que se trató de un suicidio. Su cuerpo fue hallado tres días después en su casa de Seattle junto a una nota, versión que se ha mantenido durante más de tres décadas y que la policía sigue respaldando.

Sin embargo, Low señaló inconsistencias en las pruebas fotográficas del caso, como la aparente limpieza de las manos del músico, lo que considera inusual en un disparo autoinfligido. También mencionó dudas sobre los patrones de sangre y la documentación de procedimientos como la recolección de ADN o el raspado de uñas, aspectos que, según él, deberían haberse registrado con mayor precisión.

Un caso que vuelve al debate público

Las declaraciones del exoficial se producen después de que se difundiera una nueva hipótesis forense independiente que también plantea la posibilidad de homicidio. Low explicó que comenzó a cuestionar el caso años después, tras revisar el expediente y analizar nuevos elementos, y sostiene que la evidencia justificaría reabrir la investigación.

El excapitán se retiró de la policía en 2018 y posteriormente publicó un libro en el que expone su análisis del caso, lo que ha vuelto a poner el nombre de Kurt Cobain en el centro de la discusión sobre una de las muertes más controvertidas en la historia del rock.