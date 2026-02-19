Carlos III rompe el silencio tras detención de Andrés y afirma que “la ley debe seguir su curso”

La detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha sacudido nuevamente a la monarquía británica. Ante la polémica, el rey Carlos III se pronunció públicamente para expresar su preocupación por el arresto de su hermano y subrayar que el proceso judicial deberá seguir su curso.

El mensaje de Carlos III tras el arresto

En un comunicado oficial, el monarca británico manifestó su “profunda preocupación” por la detención del duque de York, ocurrida en el condado de Norfolk, donde residía tras haber sido desalojado de la mansión Royal Lodge. El rey recalcó que ahora corresponde un proceso “completo, justo y adecuado” para investigar el caso por parte de las autoridades competentes.

Carlos III también dejó claro que no hará más comentarios mientras continúe la investigación, aunque aseguró que la familia real brindará apoyo y cooperación a las autoridades. En su mensaje, firmado como Carlos R., el jefe del Estado británico insistió en que su prioridad será continuar con sus deberes institucionales y el servicio público.

El arresto que marca un precedente en la realeza británica

La Policía del Valle del Támesis confirmó que Andrés, que cumplía 66 años el día del arresto, permanece retenido en una comisaría sin que se haya revelado su ubicación exacta. El caso se produce después de que el monarca ya lo hubiera apartado de la vida pública, retirándole títulos y obligándolo a abandonar su residencia en Windsor.

El expríncipe se convierte así en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en ser arrestado en la historia moderna. Su situación se da en medio del peso de los escándalos vinculados al financiero Jeffrey Epstein y a las denuncias que, durante años, deterioraron su imagen pública y motivaron su retiro progresivo de la institución monárquica.

Los antecedentes que rodean el caso

La crisis que envuelve a Andrés se remonta a la década pasada, cuando surgieron acusaciones relacionadas con la red de abusos sexuales de Epstein. En 2019, la controversia se intensificó tras la difusión de imágenes del príncipe en la residencia del magnate en Nueva York, lo que aceleró su retirada de la vida pública.

Posteriormente, el caso judicial tomó nuevos giros con acuerdos extrajudiciales y revelaciones documentales que mantuvieron su nombre en el centro del debate internacional. En los últimos años, la publicación de correos electrónicos que evidenciaban contactos prolongados con Epstein volvió a afectar su reputación, configurando un escenario que hoy desemboca en el arresto y en una nueva crisis para la monarquía británica.