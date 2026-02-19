Trump da plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo o "pasarán cosas malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves 19 de febrero, la presión sobre Irán al fijar un plazo de 10 días para que Teherán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear.

"Es hora de que Irán se nos una en un camino que completará lo que estamos haciendo. Si lo hacen, será estupendo. Si no lo hacen, también será estupendo pero por un camino muy diferente", declaró el mandatario durante un discurso en el Instituto de la Paz de Washington

Trump dejó abierta la posibilidad de acciones más contundentes si Irán no accede a negociar. "No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y tienen que llegar a un acuerdo. Y si eso no sucede, pasarán cosas malas", advirtió.

Recientes conversaciones sobre programa nuclear

El presidente estadounidense incluso precisó un posible cronograma. "Lo van a descubrir probablemente en los próximos 10 días", afirmó. Las declaraciones se producen pese a las recientes conversaciones en Ginebra y los anuncios de Irán sobre avances en su programa nuclear.

Incrementa tensión militar en Medio Oriente

Las declaraciones de Trump coinciden con un reforzamiento del despliegue militar estadounidense en la región, así como un incremento en los preparativos del ejército de Israel. Diversas informaciones en Estados Unidos durante las últimas horas han señalado la posibilidad de un ataque inminente, que podría ocurrir incluso durante este fin de semana.