Peter Greene: revelan la verdadera causa de muerte del actor de “La Máscara” y “Pulp Fiction”

La muerte del actor Peter Greene, recordado por sus papeles en La Máscara y Pulp Fiction, vuelve a ser noticia tras conocerse el informe definitivo de la Oficina del Médico Forense de Nueva York, que establece cómo falleció el intérprete estadounidense y bajo qué circunstancias.

Informe forense confirma causa de muerte

De acuerdo con el reporte oficial difundido por medios internacionales como TMZ y Variety, Peter Greene murió por una herida de bala en la axila izquierda que dañó la arteria braquial, lesión que le provocó una hemorragia fatal. El informe concluye que el disparo fue accidental, por lo que la muerte del actor de 60 años fue clasificada bajo esa categoría.

El artista fue hallado sin vida el 12 de diciembre de 2025 en su departamento en Manhattan, luego de que vecinos alertaran a la policía por música a alto volumen que provenía del interior del inmueble. Tras recibir el aviso, las autoridades acudieron al lugar y tuvieron que ingresar con ayuda de un cerrajero, encontrando el cuerpo del actor en el piso de la sala.

Legado del actor

Antes de conocerse el resultado final de la autopsia, el caso generó diversas interrogantes debido a la presencia de algunas lesiones en el cuerpo del actor, cuyo origen no había sido determinado en un inicio. Durante semanas, las autoridades evaluaron distintas hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento, lo que mantuvo el caso bajo investigación hasta la confirmación oficial.

Peter Greene nació en octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, y alcanzó notoriedad en la década de 1990 tras iniciar su carrera en el teatro neoyorquino y dar el salto al cine. A lo largo de su trayectoria participó en más de 40 producciones, especializándose en personajes de villanos y figuras de carácter oscuro.

Entre sus interpretaciones más recordadas figuran el delincuente Dorian Tyrell en La Máscara y el perturbador Zed en Pulp Fiction, cinta dirigida por Quentin Tarantino. Su presencia en el cine de los noventa lo convirtió en un rostro recurrente de producciones policiales y de acción, manteniéndose activo en proyectos independientes y televisivos en años recientes.