Caso Epstein: detienen al expríncipe Andrés por “sospecha de mala conducta en un cargo público”

Esta mañana, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público. La policía lo intervino en su finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), el expríncipe es centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la policía, Andrés permanece retenido en una comisaría y precisaron, en un comunicado, que su detención se da "como parte de una investigación (...) por sospechas de mala conducta en un cargo público. Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", indicaron.

Medios británicos informan que el tiempo máximo que se puede retener al expríncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos mandos policiales. En la mayoría de los casos, los sospechosos están detenidos entre 12 y 24 horas y luego son acusados ​​o puestos en libertad.

VÍNCULOS CON EPSTEIN

Tras ser relacionado con el fallecido Jeffrey Epstein, a Andrés Mountbatten-Windsor, su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios, su caso se agravó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EEUU revelasen que el expríncipe facilitó al convicto documentos sensibles del gobierno británico.

Como se recuerda, la fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.