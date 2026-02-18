Tragedia en California: hallan sin vida a ocho esquiadores tras avalancha

Según el reporte oficial, la avalancha afectó a un grupo de quince personas, integrado por esquiadores y guías.

Ocho de los nueve esquiadores reportados como desaparecidos tras una avalancha en el norte de California fueron encontrados sin vida, informaron este miércoles las autoridades locales. Las labores de búsqueda continúan para ubicar a la persona restante, en medio de condiciones climáticas adversas.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó en conferencia de prensa que “ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida” y señaló que el operativo se mantiene activo. Asimismo, indicó que el mal tiempo ha dificultado y ralentizado las tareas de rescate.

El alud se registró la mañana del martes en el pico Castle, una zona frecuentada por visitantes del Bosque Nacional de Tahoe, en la cordillera de la Sierra Nevada. Según el reporte oficial, la avalancha afectó a un grupo de quince personas, integrado por esquiadores y guías. Seis de los esquiadores fueron rescatados con vida durante la jornada del martes.

INTENSAS NEVADAS Y FUERTES VIENTOS

Las operaciones se desarrollan en un contexto de intensas nevadas y fuertes vientos asociados a una tormenta invernal que afecta California. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que algunas áreas de la Sierra Nevada podrían acumular hasta 2.4 metros de nieve hacia el final del miércoles, cuando se prevé que las condiciones comiencen a mejorar.

Las autoridades habían emitido previamente una alerta de avalanchas para la región, vigente desde la madrugada del martes. Las investigaciones sobre las circunstancias del suceso continúan.