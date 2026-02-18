¿Qué dijo realmente Barack Obama sobre la existencia de los extraterrestres?

Una respuesta breve del expresidente estadounidense Barack Obama bastó para desatar una tormenta digital. Durante una entrevista con el podcaster Brian Tyler Cohen, al ser consultado sobre la existencia de extraterrestres, respondió: “Son reales”. La frase, pronunciada en un segmento distendido, fue suficiente para que redes sociales y foros multiplicaran interpretaciones en cuestión de horas.

Acto seguido, el exmandatario precisó que nunca vio pruebas de visitantes de otros mundos ni instalaciones secretas que los albergaran, descartando relatos asociados al Área 51. Incluso comentó, en tono humorístico, que al asumir la presidencia una de sus primeras curiosidades fue preguntar si había archivos ocultos sobre alienígenas. Según dijo, la respuesta fue negativa. Sin embargo, la contundencia inicial de sus palabras alimentó lecturas que iban desde la especulación hasta teorías conspirativas.

Obama y extraterrestres: aclaración y debate viral tras entrevista

Ante la ola de comentarios, Obama publicó al día siguiente un mensaje en Instagram para contextualizar su declaración. Señaló que, dado el tamaño del universo, resulta razonable pensar que podría existir vida más allá de la Tierra, aunque las distancias cósmicas hacen improbable un contacto directo. Subrayó que durante su gestión no tuvo evidencia de encuentros extraterrestres. Pese a ello, la aclaración no frenó el debate y algunos usuarios insinuaron presiones o retractaciones, sin presentar pruebas.

No es la primera vez que el exjefe de Estado aborda el tema en clave distendida. En el pasado, en programas televisivos y entrevistas, ha reiterado que no existen registros oficiales de naves o especímenes ocultos, aunque reconoció que hay fenómenos aéreos no identificados cuyo origen sigue sin explicación definitiva. El trasfondo de este interés público incluye el histórico secretismo en torno al Área 51 —cuya existencia fue reconocida oficialmente en 2013— y la persistente pregunta científica asociada a la paradoja de Fermi. Por ahora, no hay evidencia de visitas extraterrestres, pero sí una certeza: cualquier mención presidencial al tema reaviva la fascinación colectiva por lo desconocido.