Venezuela propone a Guyana «negociación de buena fe» para resolver disputa del Esequibo

Venezuela presentó este martes una propuesta formal a Guyana para “entablar definitivamente una negociación de buena fe” con el objetivo de resolver la prolongada controversia territorial sobre la región del Esequibo, un vasto territorio rico en recursos naturales que ha sido objeto de disputa por más de un siglo. La iniciativa fue difundida en un comunicado del Gobierno venezolano con motivo del 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra, considerado por Caracas como el único marco jurídico válido para abordar el conflicto.

Reinvención del Acuerdo de Ginebra como base diplomática

El Ejecutivo venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señaló que el Acuerdo de Ginebra de 1966 —firmado en Suiza hace seis décadas— sigue vigente y es el instrumento legal correcto para buscar una solución pacífica a la controversia territorial. Según el comunicado, este tratado obliga a ambas partes a trabajar en un arreglo “práctico, aceptable y mutuamente satisfactorio”.

Venezuela también afirmó que, durante estos 60 años, ha cumplido “absolutamente” con las obligaciones establecidas en el Acuerdo, mientras que acusó a Guyana de haber frustrado “de mala fe” los procesos de buenos oficios desde al menos 2015 y de presentar demandas unilaterales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la que Caracas considera carente de jurisdicción para resolver esta disputa.

Historia y reivindicaciones territoriales

La controversia sobre el Esequibo se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica, hoy Guyana. Venezuela rechazó posteriormente la validez de ese fallo y firmó el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido para buscar una solución pacífica.

Caracas insistió en su comunicado en que no renunciará a sus “derechos y títulos históricos” sobre la Guayana Esequiba y que esta región “ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”. El territorio en disputa, con unos 160 000 kilómetros cuadrados y abundante en recursos petroleros y naturales, continúa siendo un punto clave en las relaciones entre ambos países sudamericanos.