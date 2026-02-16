EE.UU.: tiroteo en partido de hockey deja tres muertos, incluido el atacante

De acuerdo con reportes, entre las víctimas mortales se encuentra una niña, mientras que la identidad de la segunda persona fallecida no ha sido precisada.

Al menos dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este lunes durante un tiroteo registrado en una pista de hielo de la ciudad de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), según informaron autoridades locales y medios de comunicación.

De acuerdo con reportes del canal WJAR, que citan a la Alcaldía, entre las víctimas mortales se encuentra una niña, mientras que la identidad de la segunda persona fallecida no ha sido precisada. La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, señaló en una rueda de prensa que las tres personas trasladadas a centros de salud permanecen en condición crítica. Asimismo, indicó que una de las víctimas perdió la vida en el hospital.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque habría tenido un objetivo específico y podría estar relacionado con una presunta disputa familiar. No obstante, la autoridad policial evitó confirmar si las víctimas guardaban parentesco con el agresor. En la misma comparecencia, Goncalves confirmó que el sospechoso fue hallado sin vida, sugiriendo que se habría quitado la vida con el arma utilizada en el hecho.

En esa línea, el alcalde de East Providence, Bob DaSilva, expresó sus condolencias a través de redes sociales, donde también señaló que el atacante aparentemente se suicidó.

El incidente se produjo pasadas las tres de la tarde, hora local, durante un partido de hockey entre equipos escolares que se desarrollaba en el Lynch Arena. Según medios locales, en el recinto se llevaba a cabo un torneo en el que participaban varios equipos de la zona.

INICIAN INVESTIGACIONES

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó mediante la red social X que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes y que se mantiene en coordinación con funcionarios estatales y locales. Además, se indicó que agentes del Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) brindan apoyo en las diligencias.

Por su parte, representantes del sistema educativo local señalaron que los estudiantes que participaban en el evento se encuentran a resguardo. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.