Robots humanoides practican kung-fu en la Gala de la Fiesta de la Primavera

Robots humanoides protagonizaron una exhibición sincronizada de kung-fu en la Gala de la Fiesta de la Primavera 2026 emitida el lunes por el Grupo de Medios de China (CMG). Desde taichi hasta boxeo borracho, los robots actuaron junto con maestros de kung-fu en movimientos sincrónicos.

También usaron armas tradicionales de kung-fu, como palo, espada, nunchakus, demostrando impresionantes habilidades del arte marcial como velocidad, equilibrio, coordinación y precisión.

La Fiesta de la Primavera, o el Año Nuevo chino, es la festividad anual más importante para los chinos, al tiempo que ver la Gala de la Fiesta de la Primavera, conocida como “Chunwan” en chino, forma parte indispensable de las celebraciones de millones de hogares chinos.

Emitida por primera vez en 1983, la gala ha sido reconocida por el Libro Guinness de los Récords como el programa de televisión anual más visto del mundo.

La relevancia de la Gala se destaca aún más tras la inscripción de la Fiesta de la Primavera en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2024. La Fiesta de la Primavera cae este año el 17 de febrero, marcando el inicio del Año del Caballo.