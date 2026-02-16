X se cayó a nivel mundial: miles de usuarios se quedaron sin servicio por más de una hora

La plataforma X, antes conocida como Twitter, sufrió este lunes una caída global que impidió el acceso a sus servicios durante aproximadamente una hora. Según los reportes de Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 14:30 GMT y se extendieron hasta las 15:30 horas.

Miles de usuarios reportaron que intentaban acceder a la red social y al entrar encontraban el mensaje "los posts no se están cargando en este momento", sin que la opción de reintentar solucionara la incidencia.

Asimismo, la plataforma Downdetector superó los 40 mil reportes de incidencias en Estados Unidos, mientras que en España se registraron cerca de 4 mil quejas de los usuarios por la interrupción del servicio.

Grok también resultó afectado

La caída no solo afectó a la red social, sino también a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI. Usuarios de España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica reportaron que la herramienta dejó de funcionar con normalidad durante el mismo periodo.

A pesar de que el servicio fue restablecido, la empresa propietaria de X no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial para explicar las razones de la caída global; sin embargo, los usuarios usan la red social con normalidad.