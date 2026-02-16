Suiza: avalancha provoca descarrilamiento de tren y deja al menos cinco heridos

Una avalancha de nieve provocó este lunes el descarrilamiento de un tren en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, dejando al menos cinco personas heridas. El accidente ocurrió poco después de que la unidad saliera de un túnel, cuando la nieve bloqueó las vías en medio de fuertes nevadas que afectan la región alpina.

Accidente ocurrió en plena ruta regional

El tren siniestrado era un RegioExpress de la compañía BLS AG que transportaba a 29 pasajeros y cubría la ruta entre Goppenstein y Hohtenn. El descarrilamiento se produjo alrededor de las 7:00 a. m. (hora local), lo que obligó a interrumpir la línea ferroviaria al menos hasta las 16:00, según informó la compañía nacional de trenes suizos.

Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Sion, capital del cantón, mientras que los otros cuatro recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de hospitalización. El resto de pasajeros continuó su trayecto en autobús, de acuerdo con la policía local.

Fiscalía investiga el siniestro ferroviario

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, en el que participaron equipos de bomberos, personal sanitario y trabajadores ferroviarios. Las autoridades habían advertido previamente un nivel alto de riesgo de avalanchas en la zona, clasificado en nivel cuatro sobre cinco.

El cantón de Valais, donde ocurrió el descarrilamiento, es una región predominantemente alpina ubicada en el curso alto del río Ródano y ha sido escenario de otras tragedias recientes, como el incendio registrado en Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó decenas de víctimas.