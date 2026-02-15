Trump exige a Hamás desarme "total e inmediato" y anuncia US$5 mil millones para reconstrucción de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo 15 de febrero, al movimiento Hamás, cumplir con un "desarme total e inmediato" como parte del plan de posguerra para la Franja de Gaza.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano anunció que los integrantes de su denominado "Consejo de Paz" han comprometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción del territorio palestino. "Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata", publicó Trump.

Presentarán iniciativas en próxima reunión

Trump recordó que en octubre pasado presentó un plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, el cual fue adoptado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mes pasado, dos docenas de miembros fundadores lo acompañaron en Davos, Suiza, para la formación oficial de este consejo.

El próximo 19 de febrero, Trump se reunirá nuevamente con los integrantes del Consejo de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington D.C., donde se anunciará formalmente el compromiso de financiamiento.

Fondos para reconstrucción

Los más de 5,000 millones de dólares prometidos por los estados miembros serán destinados a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza. Además, se ha comprometido a miles de personas para integrar una Fuerza Internacional de Estabilización y una Policía Local, con el objetivo de "mantener la seguridad y la paz de los gazatíes", según detalló el mandatario en su publicación.

"Organismo internacional más trascendental"

En su mensaje, Trump afirmó que el Consejo de Paz "demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia" y expresó que es un honor para él presidirlo. La publicación también destacó que previamente se facilitó ayuda humanitaria a un ritmo récord y se logró la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, en el marco de las negociaciones del conflicto.