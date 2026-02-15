Papa León XIV envía mensaje por Año Nuevo Lunar: "Que sea ocasión para construir paz y prosperidad"

Al término del rezo dominical del Ángelus, el Papa León XIV dedicó unas palabras a las comunidades que se alistan para recibir el Año Nuevo Lunar, cuya celebración dará inicio el próximo 17 de febrero.

Desde el Palacio Apostólico, el Santo Padre señaló que esta festividad, que congrega a millones de personas en Asia Oriental y otras regiones, debe ser un espacio para reforzar los vínculos afectivos entre las personas.

Llamado a la paz y prosperidad

Durante su intervención, el pontífice alentó a los fieles a aprovechar esta "alegre fiesta" para cultivar la amistad y la unión familiar, elementos que considera fundamentales para alcanzar la serenidad en los hogares y en la sociedad. León XIV también extendió un mensaje de alcance global. "Que sea una ocasión para mirar juntos al futuro, construyendo paz y prosperidad para todos los pueblos", dijo.

"Con los mejores deseos para el nuevo Año, expreso a todos mi afecto", concluyó el Papa León XIV, cerrando así su alocución con un gesto de cercanía hacia quienes participan de esta tradicional celebración.

Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar es la festividad más importante del calendario en varias culturas asiáticas y genera cada año un masivo desplazamiento de personas que viajan para poder compartir con sus familias.