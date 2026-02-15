Venezuela: familiares de presos políticos continúan en huelga de hambre exigiendo liberación

Familiares de presos políticos en Venezuela continúan en huelga de hambre exigiendo la libertad de sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas.

En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7, más de una decena de personas siguen firmes con su medida de protesta, con el fin de exigir la liberación inmediata de los presos políticos.

“Familiares en huelga de hambre”, reza uno de los carteles en el lugar, donde los manifestantes se mantienen en el suelo, sobre colchonetas y encadenados. Señalan que solo se marcharán cuando sus familiares sean liberados.

LEY DE AMNISTÍA

El último jueves, el Congreso aplazó para la próxima semana el debate final para la aprobación de la ley de amnistía, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía para los presos políticos fueron anunciados por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.