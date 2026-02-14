Internacionales

Perú participó en diálogo regional sobre el acceso, uso y derechos del agua organizado por la FAO

El viceministro Orlando Chirinos asistió al encuentro desarrollado en Panamá, donde reconoció el papel fundamental de las mujeres rurales en la administración del recurso.




El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) participó en el _Diálogo Regional sobre Tenencia del Agua en América Latina y el Caribe_, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos, destacó la importancia de fortalecer una gestión equitativa, participativa y sostenible del recurso hídrico.

Desde el Perú venimos impulsando una gestión que garantice un acceso equitativo, seguro y sostenible al agua para riego, especialmente para la agricultura familiar, como una prioridad frente al cambio climático y la seguridad alimentaria”, señaló el viceministro.

En su intervención como panelista en el espacio “Experiencias regionales de gobiernos frente a la gobernanza del agua”, compartió los avances y desafíos del país para asegurar un acceso más justo y seguro al agua para riego, priorizando el consumo humano y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

Asimismo, indicó que, si bien el Perú cuenta con una alta disponibilidad de agua dulce, enfrenta profundas asimetrías territoriales y una creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, lo que obliga a consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos como una prioridad nacional.

En el Perú entendemos que el agua no es solo un recurso técnico, sino un derecho fundamental y una herramienta clave para construir resiliencia, prevenir conflictos y promover el desarrollo sostenible de nuestros territorios”, afirmó.

En su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), el país reafirmó su compromiso con la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la construcción de políticas integrales para enfrentar los desafíos hídricos compartidos.

El viceministro también puso en valor iniciativas como la siembra y cosecha de agua, la mejora de la eficiencia del riego y la incorporación del enfoque de género en la gestión hídrica, reconociendo el papel fundamental de las mujeres rurales en la administración del recurso.

El diálogo regional reúne a representantes gubernamentales, organismos internacionales y aliados estratégicos, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer marcos legales coherentes, proteger los sistemas legítimos de acceso y uso del agua, y garantizar la participación efectiva de las comunidades rurales. El evento se desarrolló el 10 y 11 de febrero en Panamá.


