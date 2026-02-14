Perú participó en diálogo regional sobre el acceso, uso y derechos del agua organizado por la FAO

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) participó en el _Diálogo Regional sobre Tenencia del Agua en América Latina y el Caribe_, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos, destacó la importancia de fortalecer una gestión equitativa, participativa y sostenible del recurso hídrico.

“Desde el Perú venimos impulsando una gestión que garantice un acceso equitativo, seguro y sostenible al agua para riego, especialmente para la agricultura familiar, como una prioridad frente al cambio climático y la seguridad alimentaria”, señaló el viceministro.

En su intervención como panelista en el espacio “Experiencias regionales de gobiernos frente a la gobernanza del agua”, compartió los avances y desafíos del país para asegurar un acceso más justo y seguro al agua para riego, priorizando el consumo humano y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

Asimismo, indicó que, si bien el Perú cuenta con una alta disponibilidad de agua dulce, enfrenta profundas asimetrías territoriales y una creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, lo que obliga a consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos como una prioridad nacional.

“En el Perú entendemos que el agua no es solo un recurso técnico, sino un derecho fundamental y una herramienta clave para construir resiliencia, prevenir conflictos y promover el desarrollo sostenible de nuestros territorios”, afirmó.

En su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), el país reafirmó su compromiso con la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la construcción de políticas integrales para enfrentar los desafíos hídricos compartidos.

El viceministro también puso en valor iniciativas como la siembra y cosecha de agua, la mejora de la eficiencia del riego y la incorporación del enfoque de género en la gestión hídrica, reconociendo el papel fundamental de las mujeres rurales en la administración del recurso.

El diálogo regional reúne a representantes gubernamentales, organismos internacionales y aliados estratégicos, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer marcos legales coherentes, proteger los sistemas legítimos de acceso y uso del agua, y garantizar la participación efectiva de las comunidades rurales. El evento se desarrolló el 10 y 11 de febrero en Panamá.