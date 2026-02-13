Tragedia en Pakistán: choque entre tráiler y camión cisterna deja al menos 13 fallecidos y 9 heridos

Las autoridades informaron que efectivos policiales se desplazaron al lugar del accidente para controlar la situación.

Al menos 13 personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas este viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en una autopista en las afueras de Karachi, en el sur de Pakistán, según informó la Policía local.

Un oficial policial, identificado como Raza Khan, confirmó que el siniestro involucró a un tráiler y un camión cisterna. De acuerdo con la información proporcionada, el camión cisterna se dirigía hacia Karachi cuando colisionó con el tráiler, que circulaba en dirección a Sanghar por el carril contrario.

Tras el incidente, autoridades provinciales expresaron sus condolencias y anunciaron medidas. El ministro del Interior de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, manifestó su pesar por lo ocurrido y señaló que se dispuso la atención médica inmediata para los heridos, además de instruir a las entidades competentes a reforzar las labores de auxilio.

Por su parte, el ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, también expresó su preocupación por el hecho y ordenó el inicio de una investigación para esclarecer las causas del accidente. Asimismo, indicó que se adoptarán acciones conforme a la ley contra quienes resulten responsables.

ACCIDENTES FRECUENTES

Las autoridades informaron que efectivos policiales se desplazaron al lugar del accidente para controlar la situación. En Pakistán, los accidentes de tránsito con consecuencias fatales se registran con frecuencia, y entre los factores más citados figuran el exceso de velocidad y el incumplimiento de las normas de tráfico.