Al menos dos muertos y tres heridos graves deja balacera en una universidad de Estados Unidos

Según primeras informaciones, dos personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad tras una feroz balacera registrada en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

La casa superior de estudios informó que su campus fue cerrado inmediatamente tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.

VIVIENDAS ESTUDIANTILES

"Hasta el momento no se conoce la identidad de los fallecidos y de los heridos", añadió la institución en un comunicado. Tampoco se sabe si había algún detenido en relación con el tiroteo.

La universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre pasado, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que provocó la muerte de una persona y dejó herida a otra.