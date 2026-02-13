Archivos de Epstein reabren el misterio Madeleine McCann: se revela nueva pista

El caso Madeleine McCann, una de las desapariciones más mediáticas de la historia reciente, vuelve a ocupar titulares tras la publicación de archivos vinculados al magnate Jeffrey Epstein. Documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el nombre de la niña aparece mencionado en un expediente judicial relacionado con el entorno del delincuente sexual, lo que ha reavivado teorías y especulaciones sobre posibles conexiones nunca confirmadas.

Testimonio de 2009 vincula presunto avistamiento con Ghislaine Maxwell

Entre los millones de páginas desclasificadas figura el documento identificado como EFTA01249618, donde se recoge la declaración de una testigo anónima que afirmó haber visto en 2009 a una niña muy parecida a Madeleine McCann. Según el relato, la menor caminaba junto a una mujer adulta y un hombre de mediana edad, mientras se tapaba el ojo derecho, rasgo distintivo asociado al coloboma que caracterizaba a la niña desaparecida.

La testigo aseguró posteriormente que la mujer que acompañaba a la menor le recordaba a Ghislaine Maxwell, excolaboradora y pareja de Epstein, actualmente condenada en Estados Unidos por delitos relacionados con abuso sexual de menores. El testimonio coincidió además con la difusión, en aquel entonces, de un retrato robot de una mujer vista en Barcelona días después de la desaparición de Madeleine en 2007.

Desaparición que sigue generando pistas y sospechas

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 en un complejo turístico de Praia da Luz, en Portugal, mientras dormía junto a sus hermanos gemelos. Desde entonces, autoridades de distintos países han investigado múltiples líneas sin resultados concluyentes, pese a numerosos avistamientos reportados en Europa y otras regiones.

En la actualidad, el principal sospechoso continúa siendo el ciudadano alemán Christian Brückner, quien residía en el Algarve durante la época de la desaparición y cuenta con antecedentes por delitos sexuales. Sin embargo, las pruebas reunidas hasta ahora no han sido suficientes para llevarlo a juicio, manteniendo el caso abierto y rodeado de nuevas revelaciones que alimentan el interés internacional por uno de los misterios más impactantes de las últimas décadas.