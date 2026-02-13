Internacionales

Hace una hora

Delcy Rodríguez promete que habrá elecciones libres y justas en Venezuela: Pero no dio fecha

Ante la consulta de un periodista, no se pronunció si los comicios podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Foto Andina



La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense "NBC", que su país tendrá "elecciones libres y justas", pero no dio fecha para la celebración de los comicios presidenciales.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución del país. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", manifestó categórica Rodríguez Gómez.

DIÁLOGO POLÍTICO

Dijo también que "el calendario de las próximas elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país". Asimismo, solicitó el fin del "acoso de la prensa internacional" para poder organizar tranquilamente esa votación.

Pese a la insistencia del periodista, no se pronunció si las elecciones presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.


Temas Relacionados: Delcy RodríguezEeuuEleccionesMaría Corina MachadoPresidenteVenezuela

También te puede interesar:

Barra lateral mesa