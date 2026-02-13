Delcy Rodríguez promete que habrá elecciones libres y justas en Venezuela: Pero no dio fecha

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense "NBC", que su país tendrá "elecciones libres y justas", pero no dio fecha para la celebración de los comicios presidenciales.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución del país. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", manifestó categórica Rodríguez Gómez.

DIÁLOGO POLÍTICO

Dijo también que "el calendario de las próximas elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país". Asimismo, solicitó el fin del "acoso de la prensa internacional" para poder organizar tranquilamente esa votación.

Pese a la insistencia del periodista, no se pronunció si las elecciones presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.