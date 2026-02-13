Donald Trump: Gobierno anuncia que terminó el despliegue de agentes migratorios en Minnesota

El 'zar' de la frontera del Gobierno de Donald Trump, Tom Homan, anunció anoche el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, tras señalar que la medida "ha dado resultados muy satisfactorios".

Desde que el presidente Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minnesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron baleados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

REDADAS MIGRATORIAS

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas migratorias, la tensión entre los manifestantes y policías escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar de la frontera de informó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local".