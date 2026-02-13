Steven Spielberg dona miles de dólares a la familia de James Van Der Beek tras su fallecimiento

La muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años ha provocado una ola de apoyo internacional que incluye la donación de 25 mil dólares realizada por el reconocido cineasta Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw. El aporte forma parte de una campaña solidaria creada en GoFundMe para ayudar a la viuda, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos, quienes enfrentan una difícil situación económica tras los tratamientos médicos derivados del cáncer colorrectal que el artista padecía desde 2023.

Hollywood se moviliza tras la muerte de James Van Der Beek

La recaudación solidaria ha superado los 2 millones de dólares en apenas días, reflejando la fuerte respuesta de la industria del entretenimiento y de los seguidores del protagonista de Dawson's Creek. Entre los donantes también figuran el director Jon M. Chu, quien aportó 10 mil dólares, y la actriz ganadora del Oscar Zoe Saldaña, que comprometió una contribución mensual de 2 mil 500 dólares. Según los organizadores, la familia quedó “sin fondos” tras afrontar los elevados costos médicos de la enfermedad.

Desde la página oficial de GoFundMe, los amigos cercanos del actor agradecieron el respaldo recibido y destacaron que el apoyo ha sido una “luz” en medio del duelo. Al mismo tiempo, pidieron respeto a la privacidad de la familia mientras atraviesan este proceso, solicitando a medios y seguidores mantener mensajes de aliento sin invadir su intimidad.

La conexión entre Steven Spielberg y el universo de Dawson

Aunque Steven Spielberg y James Van Der Beek nunca trabajaron juntos en pantalla, la relación simbólica entre ambos se remonta a la serie Dawson's Creek, donde el personaje principal era un apasionado del cine del director y decoraba su habitación con pósters de sus películas. Este detalle ha hecho que la donación del cineasta sea vista como un gesto cargado de significado para los fanáticos.

El año pasado, durante una reunión del elenco en Nueva York, Spielberg sorprendió con un mensaje en video dedicado al protagonista, bromeando sobre la influencia cinematográfica del personaje. Ahora, tras el fallecimiento del actor, su apoyo económico y el de otras figuras del espectáculo se ha convertido en uno de los actos solidarios más comentados en la industria del cine y la televisión.