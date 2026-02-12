¡Increíble! Astrónomos descubren eclipse estelar que duró nueve meses

Un equipo internacional de científicos identificó un inusual eclipse estelar de larga duración provocado por un enorme sistema de anillos que orbitaba un objeto subestelar. El fenómeno ocurrió en la estrella ASASSN-24fw, ubicada en la constelación de Monoceros a unos 3 mil años luz de la Tierra, y fue estudiado por investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y otras instituciones astronómicas.

Un eclipse cósmico casi sin precedentes

Los astrónomos detectaron que la estrella comenzó a perder brillo gradualmente entre finales de 2024 y mediados de 2025, hasta alcanzar una atenuación cercana al 97 %. Según el IAC, este tipo de eclipses estelares suelen durar apenas días o semanas, pero en este caso el oscurecimiento se prolongó durante casi nueve meses, convirtiéndose en uno de los más extensos registrados.

El análisis científico descartó cambios internos en la estrella, ya que ASASSN-24fw es aproximadamente un 50 % más masiva que el Sol y no presenta variaciones bruscas de actividad. En cambio, las observaciones fotométricas y espectroscópicas apuntaron al paso de un objeto subestelar acompañado por un gigantesco sistema de anillos, descrito por los investigadores como un “platillo cósmico”.

Una enana marrón con anillos gigantes

Carlos del Burgo, investigador de la ULL y el IAC, explicó que la hipótesis más sólida señala a una enana marrón con una masa superior a tres veces la de Júpiter, rodeada por un sistema de anillos que se extiende hasta 0,17 unidades astronómicas, equivalente a aproximadamente la mitad de la distancia entre el Sol y Mercurio. El oscurecimiento fue progresivo porque las zonas externas de los anillos son más delgadas y solo se hizo evidente cuando las regiones más densas pasaron frente a la estrella.

El descubrimiento representa una oportunidad única para estudiar la formación y evolución de sistemas subestelares y estructuras anilladas en el universo. Investigadores adelantaron que continuarán observando este sistema con telescopios avanzados como el JWST, ALMA y el VLT, con el objetivo de comprender mejor estos fenómenos astronómicos raros que ayudan a revelar cómo nacen y evolucionan los sistemas planetarios y estelares.