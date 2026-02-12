Pánico en Chile: fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció esta mañana la región de Coquimbo

Un fuerte temblor de magnitud 6.1 sacudió el centro de Chile esta mañana, reportó el Sistema Sismológico Nacional del vecino país. Generando pánico entre los ciudadanos que salieron inmediatamente a las calles.

El epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 10:34 a.m. (hora local), se ubicó a 13 kilómetros al oeste de la localidad de Punitaqui, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51 kilómetros, señaló la entidad.

TRES RÉPLICAS

El Centro Sismológico Nacional de Chile ha reportado hasta tres réplicas sensibles, de magnitudes 2.8, 3.0 y 4.1, en la localidad de Punitaqui. Las autoridades locales no han informado de daños materiales ni víctimas.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó brevemente que el movimiento telúrico, con epicentro en el centro de Chile, no ha generado una alerta de tsunami en nuestro litoral.