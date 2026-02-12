Internacionales

Hace 52 minutos

Pánico en Chile: fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció esta mañana la región de Coquimbo

El Centro Sismológico Nacional del vecino país ha reportado hasta tres réplicas sensibles. Las autoridades no han informado de daños materiales ni víctimas.

Foto RPP



Un fuerte temblor de magnitud 6.1 sacudió el centro de Chile esta mañana, reportó el Sistema  Sismológico Nacional del vecino país. Generando pánico entre los ciudadanos que salieron inmediatamente a las calles.

El epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 10:34 a.m. (hora local), se ubicó a 13 kilómetros al oeste de la localidad de Punitaqui, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51 kilómetros, señaló la entidad.

TRES RÉPLICAS

El Centro Sismológico Nacional de Chile ha reportado hasta tres réplicas sensibles, de magnitudes 2.8, 3.0 y 4.1, en la localidad de Punitaqui. Las autoridades locales no han informado de daños materiales ni víctimas.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó brevemente que el movimiento telúrico,  con  epicentro en el centro de Chile, no ha generado una  alerta de tsunami en nuestro litoral.


Temas Relacionados: AlarmaChileCiudadanosCoquimboPánicoSismo

También te puede interesar:

Barra lateral mesa