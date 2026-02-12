EEUU: Cámara de Representantes aprueba ley que exige identificación para votar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley “Save America Act”, una propuesta que plantea exigir identificación oficial con foto a los ciudadanos que participen en elecciones federales, incluidas las presidenciales. La iniciativa fue aprobada con 218 votos a favor y 213 en contra y constituye uno de los debates legislativos actuales sobre el sistema electoral estadounidense.

Nuevos requisitos para votar y cambios en el voto por correo

De acuerdo con el texto aprobado, los votantes deberán presentar una identificación válida antes de emitir su sufragio, una práctica que ya se aplica en algunos estados, aunque no a nivel federal. Además, el proyecto incorpora disposiciones relacionadas con el voto por correo, estableciendo que los ciudadanos deberán adjuntar una copia de un documento oficial al enviar su boleta electoral.

Entre los principales puntos incluidos en la iniciativa destacan:

- Presentar identificación con foto emitida por el gobierno al momento de votar.

- Adjuntar copia del documento oficial en procesos de voto por correo.

- Implementar medidas orientadas a reforzar los mecanismos de verificación electoral.

La Casa Blanca calificó la propuesta como una legislación orientada a fortalecer el sistema electoral. Según datos citados por el Gobierno estadounidense, una encuesta del Centro Pew señala que el 83% de los adultos en EEUU apoya la presentación de identificación oficial para votar.

Próximo paso legislativo y panorama en el Senado

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto deberá ser evaluado por el Senado, donde necesitará alcanzar 60 votos para convertirse en ley. Aunque los republicanos cuentan con mayoría simple, algunos senadores han manifestado posiciones distintas respecto a la iniciativa, lo que podría influir en el proceso legislativo.

Diversas organizaciones y especialistas han expresado opiniones sobre la propuesta desde distintos enfoques relacionados con el sistema electoral estadounidense. Según datos difundidos por el Centro para el Progreso Americano, millones de ciudadanos no cuentan con ciertos documentos oficiales, un punto que forma parte del debate público actual mientras el Congreso continúa analizando el futuro de la normativa.