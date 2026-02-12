Ecuador: detienen a alcalde de Guayaquil por presuntamente integrar red de lavado de dinero

Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras ser detenido como parte de una presunta trama de lavado de dinero, en la que también estarían vinculados sus dos hermanos y ocho personas más.

Todos fueron detenidos la noche del martes en Guayaquil, en el marco del caso ‘Goleada’, en el que la Fiscalía investiga un “entramado societario que evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible”.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Álvarez Henriques, que en 2023 fue elegido alcalde, se ha convertido los últimos meses en uno de los más visibles opositores al Gobierno de Daniel Noboa, a quien acusan de estar detrás de una supuesta “persecución política” hacia el burgomaestre.

El magistrado Jairo García dictó la misma medida para los hermanos del burgomaestre Aquiles Álvarez, Xavier y Antonio, este último presidente del popular club de fútbol Barcelona; y para otros siete procesados por el llamado caso ‘Goleada’.