¿Habrá otro eclipse solar tras el 17 de febrero? Confirman evento astronómico más largo del siglo XXI

El interés por los eclipses solares vuelve a crecer entre astrónomos y aficionados luego de confirmarse que, además del fenómeno anular previsto para febrero de 2026, el calendario astronómico incluirá un evento sin precedentes en 2027. Aunque Perú no estará dentro de las zonas de observación directa, millones de personas podrán seguir ambos espectáculos celestes a través de plataformas científicas internacionales.

Eclipse solar anular 2026

El próximo martes 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular, fenómeno que ocurre cuando la Luna se ubica en su punto más lejano de la Tierra y deja visible un aro luminoso alrededor del Sol, conocido como “anillo de fuego”. Según reportes difundidos por agencias especializadas, la trayectoria central recorrerá la Antártida y sectores del océano Antártico, permitiendo observación parcial en países como Argentina y Chile, mientras que Perú quedará completamente fuera de la franja visible.

El horario oficial difundido para Argentina incluye:

Inicio de la parcialidad: 06:56

Anularidad: 08:42

Máximo del eclipse: 09:12

Fin de la anularidad: 09:41

Final de la fase parcial: 11:27

Para el público peruano interesado en fenómenos astronómicos, la alternativa será seguir la transmisión en vivo mediante observatorios y organismos científicos que emitirán imágenes del evento en tiempo real.

Eclipse solar total 2027: más de seis minutos de oscuridad histórica

La atención científica ya se centra en el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, considerado por la NASA como el más largo del siglo XXI, con una duración que superará los seis minutos de oscuridad en algunos puntos del planeta. Este fenómeno excepcional será posible gracias a una alineación poco frecuente: la Tierra estará cerca de su punto más lejano del Sol, mientras que la Luna se ubicará más próxima al planeta, aumentando su tamaño aparente y prolongando la fase de totalidad.

La trayectoria del eclipse recorrerá más de 15.000 kilómetros desde el océano Atlántico hasta Europa, el norte de África, Oriente Medio y zonas de Asia. Entre los países privilegiados destacan España, Marruecos, Egipto y Arabia Saudita, siendo la ciudad de Luxor uno de los lugares con mejores condiciones para la observación. Sin embargo, Perú tampoco formará parte de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno solo podrá seguirse mediante transmisiones internacionales.

Expertos recuerdan que la observación de cualquier eclipse solar exige medidas estrictas de seguridad visual. El uso de gafas certificadas ISO 12312-2 y filtros solares homologados resulta indispensable para evitar daños irreversibles en la vista, una recomendación clave tanto para el eclipse anular de 2026 como para el histórico eclipse total de 2027.