Crece en redes el fenómeno de jóvenes que se identifican con animales ¿Qué son los 'therians'?

Conoce qué hay detrás de los jóvenes que se identifican como animales y las razones por las que esta subcultura crece en las plataformas digitales.

En los últimos meses, un término poco conocido ha cobrado relevancia en plataformas digitales y espacios públicos de varios países de América Latina: therian. Se refiere a un grupo de personas que aseguran experimentar una identificación interna, emocional o simbólica con un animal no humano, aunque reconocen que su cuerpo es humano y viven dentro de la sociedad con normalidad. Esta vivencia suele expresarse en redes como TikTok y YouTube, donde se comparten testimonios personales y contenidos asociados a esta experiencia identitaria.

El fenómeno ha trascendido lo virtual y se ha visto en encuentros presenciales, como reuniones convocadas en plazas públicas de ciudades como Buenos Aires y Montevideo, donde participantes utilizan máscaras o accesorios y, en algunos casos, imitan movimientos de animales. Estas manifestaciones han despertado curiosidad en transeúntes y debate en medios sobre el significado de esta forma de autoidentificación.

¿Identidad o moda? El debate sobre los therians

Desde la comunidad therian se aclara que no se trata de un disfraz ni de una moda pasajera, sino de una conexión profunda con una especie animal específica —como lobos, gatos o zorros— que cada persona define como su “theriotipo”. Esta percepción interna puede influir en cómo sienten, piensan o se expresan, sin implicar una creencia literal de ser físicamente animales.

Sin embargo, este fenómeno también genera interrogantes en especialistas y en la sociedad en general. Algunos analistas lo inscriben dentro de la exploración de identidades en la era digital, vinculando su visibilidad a la búsqueda de pertenencia entre jóvenes y a la cultura de comunidades en línea. Aunque therian no está reconocido como diagnóstico clínico en manuales psicológicos, su expansión plantea preguntas sobre cómo se construyen identidades alternativas en un contexto hiperconectado.