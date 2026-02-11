Papa León XIV expresa su cariño por Chiclayo durante Jornada Mundial del Enfermo

El papa León XIV dedicó, este miércoles 11 de febrero, palabras de especial afecto al pueblo peruano durante su catequesis ante miles de fieles en Roma, en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo.

"Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo", manifestó el santo padre, quien además encomendó a los enfermos y sus familiares a la protección de la Virgen María. El pontífice también expresó su solidaridad con las víctimas de las graves inundaciones en Colombia.

En entrevista con TV Perú, Monique Teo, especialista en temas vinculados al papa, recordó que la conexión de León XIV con Chiclayo tiene profundas raíces pastorales. "Todos sabemos que cuando ejerció como obispo en Chiclayo era una persona muy cercana al pueblo peruano, muy cercana al que sufría. Estuvo muy cerca del pueblo durante la pandemia y en las inundaciones", señaló.

Conexión y celebración en Chiclayo

La analista destacó que el pontífice no solo vive esta cercanía desde Roma, sino que la expresa con gestos concretos. Como muestra de su afecto, el papa León XIV envió a un cardenal para presidir la celebración en Chiclayo.

"Justamente para mostrar de una forma muy patente su cercanía al pueblo peruano y al pueblo chiclayano", explicó Teo. La especialista añadió que el Santo Padre mantiene una conexión emocional visible con el país. "Basta que vea una bandera peruana o que alguien le diga 'santo padre, vengo de Chiclayo', y el rostro se le transforma", afirmó.