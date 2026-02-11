Canadá: al menos 10 muertos dejó tiroteo en escuela secundaria de Tumbler Ridge

Al menos diez personas fallecieron el último martes 10 de febrero, durante un tiroteo registrado en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, localidad del oeste de Canadá, informó la Policía Montada.

El presunto autor de los disparos fue encontrado sin vida en el interior del plantel, con una lesión que, según las autoridades, sería autoinfligida. Seis cuerpos fueron localizados dentro de la escuela, dos más en una vivienda cercana y otra víctima murió cuando era trasladada a un hospital.

Las autoridades reportaron que alrededor de 25 personas reciben atención médica por lesiones en el centro de salud local, mientras que dos heridos de extrema gravedad fueron evacuados en helicóptero. La Policía Montada señaló que los agentes continúan con la búsqueda en viviendas y propiedades de la localidad para descartar más víctimas, aunque confirmaron que no hay otros sospechosos.

Institución se pronuncia

La institución indicó en un comunicado que alrededor de la 1:20 p.m., comenzaron a recibir reportes sobre un tiroteo activo en la escuela secundaria. "Como parte de la respuesta inicial, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas", señalaron. "Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", agregaron.

Tumbler Ridge

Cabe resaltar, que Tumbler Ridge es una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica, ubicada a aproximadamente 1,150 kilómetros al noreste de Vancouver, con una población cercana a los 2,400 habitantes.