Brasil: nueva ley permite sepultar mascotas junto a sus dueños en São Paulo

El texto legal reconoce el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía, y autoriza la sepultura conjunta en cementerios públicos y privados, bajo determinadas condiciones.

A partir de este martes, los perros, gatos y otras mascotas podrán ser enterrados junto a sus dueños en todo el estado de São Paulo, en Brasil, tras la entrada en vigor de una nueva ley aprobada por las autoridades regionales.

La norma fue sancionada por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, luego de haber sido aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa. El texto legal reconoce el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía, y autoriza la sepultura conjunta en cementerios públicos y privados, bajo determinadas condiciones.

La iniciativa, conocida como la “Ley Bob Coveiro”, se inspiró en el caso de un perro que vivió durante una década en un cementerio del municipio de Taboão da Serra, en la zona metropolitana de São Paulo, y que, tras su fallecimiento, fue enterrado junto a su tutora con autorización oficial.

Según lo establecido, los servicios funerarios de cada municipio serán los encargados de definir las reglas específicas para la sepultura de animales, mientras que los costos asociados deberán ser asumidos por la familia propietaria del nicho, panteón o sepultura. En el caso de los cementerios privados, estos podrán fijar sus propias normas, siempre que respeten la legislación vigente.

CIFRAS

Brasil es el cuarto país con mayor población de mascotas a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de las Empresas del Sector de Animales de Compañía (Abempet). Se estima que en el país existen aproximadamente 141.6 millones de mascotas, entre ellas 55.1 millones de perros, 24.7 millones de gatos, 19.4 millones de peces y 40 millones de aves, en una población total de 213 millones de habitantes.

El sector de animales de compañía representa además una importante actividad económica. En 2024, el rubro facturó cerca de 75,400 millones de reales, lo que representa un incremento de casi el 10 % respecto al año anterior, y genera empleo para alrededor de dos millones de personas en todo el país.