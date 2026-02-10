Japón: se eleva 46 los fallecidos por las fuertes nevadas que azotan el país desde hace un mes

Según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, las fuertes nevadas que han caído durante casi cuatro semanas en todo el país causaron la muerte a 46 personas y dejó heridas a otras 558.

Las continuas tormentas registradas desde finales de enero sepultaron varias comunidades del norte del país, que quedaron aisladas sin energía eléctrica ni alimentos, la mayoría de los fallecidos son adultos mayores.

MONTÍCULOS DE NIEVE

Muchos bomberos y rescatistas no pudieron atender las emergencias pues las pistas estaban bloqueadas por montículos de nieve, las autoridades temen que la situación empeore con el paso de los días.

Por ejemplo, en la ciudad de Aomori, en el norte del archipiélago, los cinco mil residentes lidian con 1,3 metros de nieve, que no deja de caer y ha paralizado la localidad, según la Agencia Meteorológica de Japón.