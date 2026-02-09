España: huelga de trenes en Madrid tras accidentes que dejaron muertos y heridos

Los maquinistas de trenes iniciaron este lunes una huelga de tres días en protesta por el deterioro de la infraestructura ferroviaria y la falta de financiación del sector.

Los maquinistas de trenes en España iniciaron este lunes una huelga de tres días en protesta por el deterioro de la infraestructura ferroviaria y la falta de financiación del sector, factores que —según los sindicatos— estarían relacionados con los dos accidentes ferroviarios ocurridos a mediados de enero, que dejaron un saldo de 47 fallecidos.

De acuerdo con la normativa vigente, las autoridades establecieron servicios mínimos que obligan a mantener en funcionamiento hasta el 75 % de los trenes de corta distancia en horas punta y el 50 % durante el resto del día. No obstante, la jornada estuvo marcada por complicaciones en varias estaciones, especialmente en Madrid.

En la estación de Atocha se registraron demoras, cancelaciones y quejas por la falta de información, principalmente entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana. La alta afluencia de pasajeros obligó a las autoridades a regular el acceso a los andenes ante la congestión registrada.

Durante la protesta, piquetes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) repartieron volantes solicitando comprensión y apoyo a los usuarios, argumentando que los recientes accidentes no serían hechos aislados, sino consecuencia de decisiones que priorizan recortes presupuestales y fragmentación del servicio ferroviario.

REACCIONES

Las reacciones entre los pasajeros fueron diversas. Algunos expresaron su malestar por las dificultades para desplazarse, mientras que otros manifestaron comprensión hacia las demandas de los trabajadores.

Una usuaria que intentaba viajar desde Madrid hacia Aranjuez cuestionó el cumplimiento de los servicios mínimos, mientras que otra pasajera que se dirigía a Getafe señaló entender los motivos del paro y consideró legítimos los reclamos relacionados con la seguridad laboral. La huelga continuará en los próximos días, en medio de negociaciones y expectativas sobre posibles medidas para mejorar la infraestructura y las condiciones del sistema ferroviario en España.