Nepal: al menos 13 personas murieron y 34 resultaron heridas al caer ómnibus a un abismo

Según Baldev Badu, portavoz de la policía del distrito de Baitadi, ubicado al oeste de Nepal, al menos 13 muertos y 34 heridos dejó la caída de un autobús a un abismo. Todas las víctimas eran invitados a una boda.

Las autoridades indican que el ómnibus viajaba con exceso de carga, al transportar a más de 60 personas. Además, la unidad circulaba a velocidad por un tramo muy estrecho y empinado en el momento del accidente.

VETUSTO VEHÍCULO

Al respecto, el conductor de la unidad siniestrada, detenido tras el trágico suceso, manifestó que los frenos fallaron mientras realizaba una maniobra de marcha atrás en la peligrosa geografía de la zona.

La policía atribuyó el accidente a una combinación del mal estado de la carretera y la sobrecarga del vetusto vehículo, que trasladaba personas, pero también varias cajas con alimentos de primera necesidad.