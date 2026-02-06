Al menos 30 muertos y más de 120 heridos, varios de ellos graves, deja atentado con bomba en Pakistán

Las autoridades de Pakistán informaron que un atentado con bomba registrado hoy en un centro de culto y reunión de la comunidad musulmana chiita, ubicado en el barrio de Tarlai en Islamabad, la capital, dejó 30 muertos y más de 120 heridos.

Según las investigaciones, el ataque habría sido perpetrado por el grupo extremista islamista Talibán pakistaní. Al respecto, el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari afirmó que agredir a "civiles inocentes es un crimen contra la humanidad".

REZOS DEL VIERNES

Responsables policiales aseguraron que la tragedia se produjo cuando el lugar de culto estaba repleto. Advirtieron que las cifras de muertos podrían aumentar las próximas horas, ya que varios de los heridos se encuentran en estado grave.

La principal hipótesis apunta a que se trataría de un atentado suicida ejecutado durante los rezos del viernes. Algunas paredes del centro de culto se derrumbaron por lo que las labores de rescate fueron complicadas y se prolongaron varias horas.