Lula da Silva: Venezuela está preocupada en fortalecer la democracia y no en el regreso de Maduro

En entrevista con el canal de televisión UOL, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que la prioridad hoy en Venezuela no es el retorno de Nicolás Maduro, quien permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

"Esa no es la preocupación principal. La preocupación es la siguiente: ¿hay posibilidad de fortalecer la democracia en Venezuela? ¿Puede el pueblo, millones están fuera del país, votar por Venezuela en los próximos comicios? ", manifestó.

GENERACIÓN DE EMPLEO

Dijo también que se debe trabajar para que la mayoría de los venezolanos, sobre todo los jóvenes, pueda participar activamente en la vida política, y que se logre una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes a la brevedad posible.

El mandatario también puso énfasis en la capacidad productiva del país, tan deteriorada desde hace varios años, y la generación de empleo como pilares fundamentales para la estabilidad, de lo contrario el país seguirá en la crisis económica y social.