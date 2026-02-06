Atacan camioneta de un senador en Colombia: dos escoltas murieron y dos están desaparecidos

Según primeras informaciones, el ataque armado contra parte del convoy de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrió cuando los vehículos circulaban por la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tamen, en el departamento colombiano de Arauca.

El congresista, del partido Alianza Social Independiente, no estaba dentro de los vehículos al momento del atentado, registrado la tarde de ayer, se hallaba en la ciudad de Yopal esperando a su avanzada, la cual viajaba desde el Norte de Santander para recogerlo.

GUERRILLEROS

En el atentado murieron dos escoltas del político y dos están desaparecidos, habrían sido secuestrados por los atacantes. Además, tres camionetas del convoy de seguridad quedaron con serios daños producto de los disparos y lo explosivos que les lazaron.

Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades sugiere que la autoría del atentado recae sobre los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que prácticamente controla casi todo el departamento de Arauca.

RETÉN ILEGAL

El ataque se habría producido luego que la caravana del senador Castellanos no se detuvo en un retén ilegal instalado por presuntos guerrilleros en la carretera. Todos los que se detienen en la especie de garita, son obligados a pagar para seguir su camino.