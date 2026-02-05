Honduras: choque frontal de ómnibus y patrulla deja cuatro policías muertos y siete heridos

Al menos cuatro policías de Honduras murieron la tarde del último miércoles y otros siete resultaron heridos tras el choque frontal entre una patrulla y un bus de pasajeros.

El suceso se registró en el municipio de Gracias, departamento de Lempira (este del país), y habría sido provocado, al parecer, por el exceso de velocidad del autobús.

Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, la tragedia ocurrió, presuntamente, porque el chofer del bus realizaba maniobras temerarias.

CARRIL CONTRARIO

Los agentes fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar, informa RPP.

Testigos revelaron que el conductor invadió el carril contrario al tomar una curva pronunciada, lo que causó que impactara violentamente de manera frontal contra la patrulla.