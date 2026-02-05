Donald Trump: Operativos migratorios podrían tener en adelante un enfoque "un poco más suave"

El presidente Donald Trump señaló anoche que se podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios, tras la muerte de dos estadounidenses en medio de las protestas por las redadas en Mineápolis (Minesota).

"Podamos usar un enfoque un poco más suave", dijo el mandatario en entrevista con NBC News. "Pero aun así hay que ser firmes", agregó, justificando su política migratoria, pues se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

Desde hace unas semanas, la Casa Blanca enfrenta una serie de críticas, incluso de miembros del partido republicano, tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

ZAR FRONTERIZO

Asimismo, el mandatario dijo que fue su iniciativa retirar unos 700 agentes migratorios de Minesota y la ciudad de Mineápolis, anunciada por su zar fronterizo, Tom Homan, tras lograr acuerdos con autoridades de esa ciudad.

Finalmente, el presidente se adjudicó la baja de la delincuencia que se registra en ciudades como Mineápolis y Chicago, asegurando que es por su política migratoria, que continuará para dar tranquilidad a los ciudadanos.