Estados Unidos: condenan a cadena perpetua a hombre que intentó asesinar a Donald Trump

Ryan Routh fue sentenciado a prisión de por vida por el segundo atentado contra Donald Trump en 2024, cuando el republicano aún era candidato presidencial.

Una jueza federal de Estados Unidos condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh, autor del intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido en 2024 en un campo de golf de Florida. El ataque se produjo cuando el líder republicano aún aspiraba a la Presidencia, convirtiéndose en el segundo atentado que enfrentó durante esa campaña electoral.

La sentencia fue dictada por la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, quien además impuso 84 meses adicionales de prisión. Durante la audiencia, la magistrada calificó al acusado como una persona “malvada”, según relató el alguacil del condado de Martin, John Budensiek, presente en la sala.

El abogado defensor, Martin Roth, anunció que apelará el fallo al considerar que se aplicó de manera incorrecta el agravante de terrorismo, además de señalar la edad del condenado, quien tiene 60 años. “Ese será probablemente el principal punto de la apelación”, sostuvo tras conocerse la decisión judicial.

DECLARADO CULPABLE

Routh fue hallado culpable de cinco cargos federales, entre ellos intento de asesinato, posesión ilegal de un arma de fuego, ataque a un agente federal y tenencia de un rifle con el número de serie borrado. El acusado fue detenido el 15 de septiembre de 2024 luego de ser descubierto por el Servicio Secreto oculto entre arbustos, armado con un rifle semiautomático, en un campo de golf propiedad de Trump en Florida.