Cada vez más países debaten límites al uso de redes sociales en menores de edad y adolescentes

Australia ya aplica una prohibición, mientras Alemania, Noruega, Malasia, Dinamarca y otras naciones discuten nuevas reglas digitales para proteger la salud mental de los menores de edad.

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en un tema central en la agenda pública de varios países. En Europa, Oceanía y Asia, gobiernos y parlamentos debaten o ya aplican restricciones de edad, controles parentales y sistemas de verificación ante los riesgos asociados al consumo temprano de plataformas digitales, como la exposición a contenidos inapropiados, el acoso en línea y los efectos en la salud mental.

España se sumó recientemente a este debate al anunciar una propuesta para limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, una iniciativa que aún se encuentra en etapa legislativa. El planteamiento incluye mayores exigencias para las empresas tecnológicas y mecanismos más estrictos para comprobar la edad de los usuarios, en línea con una tendencia regulatoria que gana terreno en otros países.

Países que debaten o aplican restricciones al uso de redes sociales en menores