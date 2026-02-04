Cada vez más países debaten límites al uso de redes sociales en menores de edad y adolescentes

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en un tema central en la agenda pública de varios países. En Europa, Oceanía y Asia, gobiernos y parlamentos debaten o ya aplican restricciones de edad, controles parentales y sistemas de verificación ante los riesgos asociados al consumo temprano de plataformas digitales, como la exposición a contenidos inapropiados, el acoso en línea y los efectos en la salud mental.
España se sumó recientemente a este debate al anunciar una propuesta para limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, una iniciativa que aún se encuentra en etapa legislativa. El planteamiento incluye mayores exigencias para las empresas tecnológicas y mecanismos más estrictos para comprobar la edad de los usuarios, en línea con una tendencia regulatoria que gana terreno en otros países.
Países que debaten o aplican restricciones al uso de redes sociales en menores
Australia: prohibición vigente para menores de 16 años.
España: propuesta legislativa para restringir el acceso a menores de 16 años.
Francia: debate para limitar el uso en menores de 15 años.
Dinamarca: discusión para elevar la edad mínima a 15 años.
Noruega: debate sobre aumento de edad mínima y control parental.
Alemania: acceso condicionado al consentimiento parental en adolescentes.
Italia: uso permitido con autorización de padres o tutores en menores.
Malasia: prohibición anunciada para menores de 16 años desde 2026.
Reino Unido: debate político sobre restricciones al acceso juvenil.
Grecia: discusión sobre posibles límites y regulación.